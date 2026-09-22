logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Migrante herido aún tiene bala en la espalda

Por AP

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Migrante herido aún tiene bala en la espalda
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Austin, Texas.- Un hombre venezolano que fue herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) permaneció bajo custodia el lunes en un centro de detención de migrantes en Texas, después de que fue dado de alta de un hospital con una bala aún alojada en la espalda, informó la abogada del hombre.

      Hablando por teléfono durante una conferencia de prensa, Wilber Rafael Garcés Pérez indicó que los médicos no le retiraron la bala porque está cerca de su columna vertebral. Añadió que el ICE presionó para que le dieran la alta rápidamente del hospital para poder trasladarlo a un centro de detención. Agregó que allí no había recibido analgésicos ni tratamiento, y que había dormido en el piso, antes de que finalmente una enfermera le diera una "pastilla".

      Garcés Pérez, de 28 años, estaba haciendo una entrega de DoorDash en Austin el pasado domingo cuando su auto fue embestido lateralmente dos veces por agentes del ICE en una camioneta sin distintivos, informó el lunes a los reportero la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch.

      Un agente del ICE le disparó a Pérez en la parte posterior del cuello antes de que los agentes lo sacaran de su auto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Delcy Rodríguez dice desde Nueva York que Venezuela sigue abriendo caminos de diálogo
      Delcy Rodríguez dice desde Nueva York que Venezuela sigue abriendo caminos de diálogo

      Delcy Rodríguez dice desde Nueva York que Venezuela "sigue abriendo caminos de diálogo"

      SLP

      EFE

      El primer encuentro entre un gobernante venezolano y estadounidense en más de una década será con Donald Trump.

      Macron y Trump acuerdan reducir tensiones en mercados energéticos
      Macron y Trump acuerdan reducir tensiones en mercados energéticos

      Macron y Trump acuerdan reducir tensiones en mercados energéticos

      SLP

      EFE

      El acuerdo incluye una moratoria para ataques contra infraestructuras energéticas y civiles en Ucrania, con énfasis en la protección civil.

      ONU respalda iniciativa para controlar modelos avanzados de IA
      ONU respalda iniciativa para controlar modelos avanzados de IA

      ONU respalda iniciativa para controlar modelos avanzados de IA

      SLP

      EFE

      Propuesta incluye creación de institución internacional para establecer estándares en IA.

      Juez federal rechaza bloqueo a intercambio de tierras para SpaceX en Texas
      Juez federal rechaza bloqueo a intercambio de tierras para SpaceX en Texas

      Juez federal rechaza bloqueo a intercambio de tierras para SpaceX en Texas

      SLP

      AP

      El Servicio de Pesca y Vida Silvestre aprobó el canje que permite a SpaceX expandir su plataforma de lanzamiento cerca de la frontera con México.