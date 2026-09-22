Migrante herido aún tiene bala en la espalda

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Austin, Texas.- Un hombre venezolano que fue herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) permaneció bajo custodia el lunes en un centro de detención de migrantes en Texas, después de que fue dado de alta de un hospital con una bala aún alojada en la espalda, informó la abogada del hombre.

Hablando por teléfono durante una conferencia de prensa, Wilber Rafael Garcés Pérez indicó que los médicos no le retiraron la bala porque está cerca de su columna vertebral. Añadió que el ICE presionó para que le dieran la alta rápidamente del hospital para poder trasladarlo a un centro de detención. Agregó que allí no había recibido analgésicos ni tratamiento, y que había dormido en el piso, antes de que finalmente una enfermera le diera una "pastilla".

Garcés Pérez, de 28 años, estaba haciendo una entrega de DoorDash en Austin el pasado domingo cuando su auto fue embestido lateralmente dos veces por agentes del ICE en una camioneta sin distintivos, informó el lunes a los reportero la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch.

Un agente del ICE le disparó a Pérez en la parte posterior del cuello antes de que los agentes lo sacaran de su auto.

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