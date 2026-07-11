Migrante no amenazaba a agente de ICE: testigos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Houston, Texas.- Tres hombres que iban a bordo de una camioneta y vieron cómo un agente de inmigración le disparó y mató al conductor en Houston afirmaron que el mexicano recibió un disparo a través de una ventanilla del lado del pasajero y que el agente nunca estuvo amenazado, informó el viernes un abogado que ha hablado con ellos.

El tiroteo ocurrido el martes durante un intento de detención de tráfico por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Houston ha reavivado voces críticas que descalifican la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump y la forma en que opera el ICE. Los arrestos migratorios en todo el país aumentaron recientemente a 10,000 en un período de cinco días.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no ha divulgado ninguna evidencia que respalde la versión del agente de que Lorenzo Salgado Araujo ignoró sus órdenes y embistió un vehículo de la agencia con su camioneta blanca, ni que el agente habló en defensa propia.

Los agentes no llevaban cámaras corporales y ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han difundido fotos, videos u otras pruebas del lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Salgado Araujo, un constructor de viviendas de 52 años, recibió un disparo y murió mientras conducía a su cuadrilla hacia una obra. Su familia dijo que había vivido en Estados Unidos durante más de 35 años, no tenía antecedentes penales y estaba cerca de terminar el largo proceso para obtener estatus legal cuando lo mataron.

El ICE detuvo a los otros tres hombres que iban en la camioneta y todos le dijeron a un abogado que ningún agente estaba frente a la camioneta ni estaba en peligro.

"Después de hablar con estos hombres, no me cabe duda de que lo que dicen es la verdad. Sé que estos agentes —la agencia— van a intentar encubrirlo", manifestó el abogado Hugo Balderas Ibarra.