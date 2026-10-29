AMLO no avaló designación de Guadalupe Taddei, afirma Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Al asegurar que se van a garantizar las elecciones del 2027 y que no se puede defender a quien comete irregularidades en referencia a Guadalupe Taddei Zavala, la presidenta Claudia Sheinbaum la acusó de orquestar un entramado de burocracia electoral, por lo que informó que la próxima semana presentará una propuesta para que Talleres Gráficos de México se vuelva una empresa que sea vigilada y auditada.

Sheinbaum defiende elección y transparencia en el INE

"En este momento lo que hay que garantizar es... la elección del próximo año está garantizada. Hay una nueva presidenta interina y se tiene que nombrar al nuevo presidente o presidenta este mismo año. Y todas las licitaciones que se realicen, hay que garantizar que son transparentes, que no están vinculadas con esta red que viene de hace mucho", explicó.

-----AMLO no avaló a Taddei y tampoco era parte de Morena, defiende Sheinbaum

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Durante la conferencia matutina de este jueves 29 de octubre, la mandataria federal negó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya defendido y avalado la designación de Guadalupe Taddei frente al Instituto Nacional Electoral (INE). Sheinbaum Pardo reiteró que Morena tampoco la impuso frente al organismo autónomo.

"No, AMLO no la avaló. Habló, dijo 'que bueno que disminuyó su sueldo' porque Lorenzo Córdova ganaba no sé cuánto. ¿Por qué no ponen el video de cuando eligen a Guadalupe Taddei? Es una tómbola, un sorteo, porque no había las dos terceras partes. Y nadie defiende a alguien si cometió irregularidades, nadie la defiende, porque no se puede defender a quien haya cometido irregularidades", declaró.

La Jefa del Ejecutivo expresó que "no tiene por qué estar definiendo todo lo que pasa en el INE", pues es el Congreso de la Unión que llevará a cabo el proceso para elegir a una nueva consejera presidenta. Sin embargo, llamó a transparentar todas las contrataciones relacionadas a las elecciones de 2027.

"Si se encuentra una irregularidad, se actúa. No puedo tener una opinión de una persona y después ser traicionado porque resulta que era otra cosa. Pero eso no quiere decir nunca que nosotros vamos a tapar una irregularidad. Porque lo que quieren poner ahora, que es lo que traen todos, que ´Guadalupe Taddei era de Morena´, pues no, no era de Morena", reiteró esta mañana.

Sheinbaum propone auditoría y vigilancia en Talleres Gráficos de México

En Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre los superpoderes que se otorgaron a la entonces directora del INE para designar a titulares de la Secretaría Ejecutiva y, según especialistas, le hizo mucho daño al Instituto, Sheinbaum Pardo negó que esta reforma sea el problema principal del caso, pero aclaró que la decisión final corresponde a los legisladores de la Cámara Baja.

"No le hizo daño tanto la reforma, aunque puede cambiarse. Yo dije aquí el otro día que tiene que evaluarse, porque la Constitución establece que no puede cambiarse las leyes electorales ya en el proceso electoral y el proceso electoral está abierto. Si se considera por la Cámara de Diputados que es factible, nosotros estamos de acuerdo", expresó.

"El problema es, y eso es lo que está de fondo, más allá de las irregularidades que cometió la presidenta del Instituto Electoral y que para eso tiene que haber una auditoría profunda y tiene que haber el deslinde de responsabilidades o las responsabilidades que establezca la Auditoría. Porque nosotros... no, no puede haber tapadera de una corrupción, eso no", declaró la mandataria federal.

Sheinbaum Pardo exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a determinar responsabilidades ante los casos de corrupción vinculados a Guadalupe Taddei. Sin embargo, acusó que las empresas ligadas tienen más de 20 años en el INE, "son coyotes", dijo.

"Son las que se han dividido los contratos de la papelería electoral por años. Y se han convertido en duopolio o tripolio, dos o tres empresas, que muchas de ellas ni trabajadores tienen, o sea, son intermediarios y que han sido contratados por el INE y por los institutos o los organismos electorales estatales, que como mostramos ayer tienen problemas desde 1999", explicó.

En ese sentido, buscará que Talleres Gráficos de México "se vuelva una empresa, con su consejo de administración y con observación externa" para que produzcan material electoral, mamparas y uniformes para personal del INE. Indicó que se debe asegurar todo el material necesario a través de licitaciones honestas y no con empresas irregulares o "coyotes que se enriquecen a costa del presupuesto público".

"Guadalupe Taddei viene de ese entramado que se dio de una burocracia electoral que se van rotando y que muchos de ellos contrataron a estas empresas, pero ya viene desde el 2014 (...) Y avalada por todo el Instituto Nacional Electoral, por todos los consejeros, como todos los que son parte de los consejos electorales estatales. Por eso todo eso tiene que revisarse", pidió.