Militares dan golpe de Estado en Guinea-Bisáu

Bisáu, Guinea Bisáu.- Soldados en Guinea-Bisáu aparecieron en la televisión estatal el miércoles diciendo que han tomado el poder en el país, tras informes de disparos cerca del palacio presidencial, tres días después de las elecciones nacionales. El presidente dijo a medios franceses que había sido depuesto y arrestado.

Es el último de varios golpes militares en los últimos años en África Occidental.

“El Alto Mando Militar para el restablecimiento del orden nacional y público decide deponer inmediatamente al Presidente de la República, suspendiendo, hasta nuevas órdenes, todas las instituciones de la República de Guinea-Bisáu”, declaró Dinis N’Tchama, portavoz del alto mando militar del país, en un comunicado.

Asimismo, manifestó que esto fue en reacción al “descubrimiento de un plan en curso” que busca desestabilizar el país al intentar “manipular los resultados electorales”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El “esquema fue organizado por algunos políticos nacionales con la participación de un conocido narcotraficante, y nacionales tanto domésticos como extranjeros”, añadió N’Tchama, sin dar detalles.