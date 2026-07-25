Misiles rusos sacuden campo militar en Kiev

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KIEV, Ucrania.- Un ataque ruso contra un sitio cerca de Kiev donde se realizó un evento de la industria de defensa mató el viernes al menos a 10 personas e hirió a alrededor de 100, indicaron funcionarios del gobierno y de la industria ucranianos.

El ataque con misiles balísticos se produjo un día después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se reunió en Kiev con altos representantes de Raytheon, la empresa estadounidense que fabrica los sistemas de defensa antiaérea Patriot que su país tanto necesita para contrarrestar los devastadores misiles balísticos que Rusia utiliza para avanzar en su invasión.

"Los misiles para los sistemas Patriot son la prioridad número uno", dijo Zelenskyy.

El ataque impactó un sitio de entrenamiento militar operado de forma privada que albergaba un evento, escribió el jefe interino de la administración militar regional, Ruslan Oliinyk, citando información preliminar.

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El sitio está a unos 20-30 kilómetros del centro de Kiev, en el distrito de Bucha.

Los equipos de emergencia acudieron a la zona, donde también resultaron dañados 27 viviendas y 44 vehículos.

El Consejo de la Industria de Defensa de Ucrania, que se describe a sí mismo como la mayor asociación del país de fabricantes privados de defensa, indicó que representantes de la industria estaban en el sitio cuando fue alcanzado, aunque no ha proporcionado más detalles.

Ruslan Kravchenko, el fiscal general del país, abrió una investigación por crímenes de guerra sobre el ataque y un caso penal separado por posible negligencia en la organización del evento.