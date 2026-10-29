Movimiento estudiantil de Serbia exige renuncias tras victoria electoral

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BELGRADO, Serbia (AP) — El movimiento estudiantil de Serbia exigió el jueves las renuncias de altos funcionarios de la policía, los servicios de inteligencia y el poder judicial, al tiempo que se prepara para asumir el poder tras una histórica victoria electoral el fin de semana pasado frente al exlíder de mano dura Aleksandar Vucic.

Movimiento estudiantil exige renuncias y transparencia

En una conferencia de prensa, los estudiantes también instaron a las autoridades electorales de Serbia a declarar oficialmente sin demora los resultados finales de la votación del domingo, luego de una repetición en unas 50 mesas electorales el próximo domingo, para que se pueda formar un nuevo Parlamento y gobierno.

El movimiento Lista de Estudiantes arrasó en las elecciones parlamentarias del domingo frente al Partido Progresista Serbio (SNS, por sus siglas en serbio) de Vucic, que ha gobernado sin oposición durante 14 años. Las autoridades salientes siguen al mando, ya que la transición formal del poder llevará varias semanas.

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"Los cambios empiezan ahora", sostuvo el estudiante Filip Ubovic en la conferencia de prensa celebrada en un parque céntrico de Belgrado que antes era una zona cerrada ocupada por leales a Vucic. "Las instituciones pertenecen a los ciudadanos y la ley se aplica a todos".

Acusaciones y contexto político en Serbia

El partido de Vucic ha ido tomando gradualmente el control de todas las instituciones estatales desde que llegó al poder en 2012. El SNS ha sido acusado de corrupción desbordada y amiguismo, vínculos con el crimen organizado y presión sobre el poder judicial, la policía y los medios, algo que los populistas han negado.

Los estudiantes pidieron el jueves a los trabajadores públicos que impidan que los funcionarios salientes destruyan documentación o pruebas de posibles irregularidades.

Vucic ofreció el jueves su propia conferencia de prensa y acusó a los ganadores de las elecciones de "terror revolucionario", después que grupos de personas irrumpieran en la cadena Informer TV, que encabezó la propaganda preelectoral que calificaba a los estudiantes de traidores y enemigos del Estado.

Las sospechas de corrupción estatal en proyectos de infraestructura hace dos años desataron una ola de protestas callejeras luego que el derrumbe de una marquesina en una estación de tren en el norte de Serbia matara a 16 personas tras una renovación. Los estudiantes encabezaron esas protestas antes de desafiar y derrotar a Vucic en la elección anticipada del domingo.

La victoria estudiantil del domingo marca la primera vez que un movimiento juvenil de base derriba a un gobernante político bien establecido. Llega en un momento en que movimientos similares están proliferando por toda Europa.

Los estudiantes afirmaron en su informe que altos mandos policiales y los servicios de inteligencia habían servido al partido de Vucic durante las protestas en violación de la ley. Se les ha acusado de usar fuerza excesiva contra los manifestantes, vigilancia ilegal, detenciones y presión sobre los opositores políticos de Vucic.

Los estudiantes también exigieron cambios en el poder judicial e investigaciones urgentes en casos de corrupción de alto nivel que podrían haber quedado relegados por la presión política bajo Vucic. Prometieron que se revisarán todos los contratos y acuerdos de gasto público.

"La Lista de Estudiantes no está aquí para vengarse", señaló Ubovic. "No pedimos un favor político, sino el cumplimiento de las leyes, profesionalismo y responsabilidad".

No ha habido una respuesta de los comandantes policiales, jueces y fiscales a quienes los estudiantes pidieron que renunciaran.

La directora general de la televisión estatal serbia RTS, Manja Grcic, ha renunciado, y la filial del medio público en Novi Sad, el lugar de la tragedia de la estación de tren de noviembre de 2024, se ha disculpado ante los televidentes por una cobertura selectiva y poco profesional.

Serbia busca formalmente la adhesión a la Unión Europea, pero la candidatura se ha estancado bajo Vucic debido al retroceso democrático y a los estrechos vínculos con Rusia. Funcionarios de la Unión Europea han ofrecido ayuda a las nuevas autoridades para fortalecer la democracia de Serbia y el Estado de derecho.