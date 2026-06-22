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Muere el comandante Ramiro Valdés

Por AP

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Muere el comandante Ramiro Valdés
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      La Habana, Cuba.- El comandante de la revolución cubana, ex vicepresidente y antiguo jefe de la poderosa seguridad del Estado de la isla, Ramiro Valdés Menéndez falleció este domingo, informó el Partido Comunista y el gobierno de la isla. Tenía 94 años.

      Una nota oficial firmada del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el gobierno de la isla información del proceso sin ofrecer detalles de la muerte del dirigente, uno de los compañeros más destacados de Fidel y Raúl Castro desde el asalto al Cuartel Moncada en 1953 y una influyente figura de la historia revolucionaria en la nación.

      Tampoco se indicó por lo pronto cómo se desarrollarán las exequias del veterano dirigente.

      "Ramiro Valdés Menéndez es merecedor del respeto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria", expresó la información publicada por el portal oficial Cubadebate.

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      El presidente Miguel Díaz-Canel reaccionó inmediatamente en su cuenta personal en la red social X. "La partida física del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre. Así lo quise y respeto siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria", expresó.

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