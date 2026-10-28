Mueren asfixiados 37 mineros en Nigeria
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ABUYA, Nigeria.- Treinta y siete presuntos mineros ilegales nigerianos murieron asfixiados al ser confinados en una celda por una agencia de seguridad, informó el martes un panel gubernamental de investigación.
Las muertes han provocado indignación y protestas en Nigeria y han puesto el foco en el sistema de detención del país.
Los sospechosos fueron detenidos en septiembre por agentes del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria y acusados de minería ilegal en el estado de Níger.
La agencia atribuyó inicialmente las muertes a un brote de enfermedad en la celda, una versión que los sobrevivientes rechazaron.
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Jonathan Kure, jefe del comité creado por el Ministerio del Interior para investigar las muertes, indicó que unos 50 detenidos estaban recluidos en un espacio de aproximadamente 20 metros cuadrados.
Las muertes se debieron a "hacinamiento severo, condiciones de detención ilegales e inadecuadas, incumplimiento del deber de cuidado, desatención de repetidas advertencias de auxilio, supervisión insuficiente y deficiencias sistémicas más amplias", señaló Kure.
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