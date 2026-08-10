Mujer y bebé mueren al volcar un bote en NY
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Nueva York.- El operador de una embarcación que se volcó en el puerto de Nueva York, matando a una madre y su bebé, enfrenta cargos penales y las autoridades investigan si el bote era un chárter ilegal, informó la Guardia Costera.
La lancha rápida Bayliner de 22 pies se volcó alrededor de las 22:25 del sábado cerca de Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad, informó la Guardia Costera.
Doce personas fueron rescatadas del agua antes de que llegara la policía, y posteriormente buzos policiales localizaron en el agua a la mujer, de 27 años, y a la bebé, de 5 meses. Ambas fueron trasladadas a un hospital, donde fueron declaradas muertas. Según la Guardia Costera, los demás se encontraban en condición estable.
"Estamos profundamente entristecidos por la trágica pérdida de vidas anoche, y nuestros pensamientos están con la familia y los seres queridos de las víctimas durante este momento increíblemente difícil", dijo la capitana Doreen McCarthy, comandante del Sector Nueva York de la Guardia Costera.
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Manuel Hernandez, de 46 años, de Nueva York, ha sido acusado de 13 cargos por poner en peligro imprudentemente, informó la policía.
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