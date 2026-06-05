Narenda Modi recibe a Delcy Rodríguez

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Nueva Delhi, India.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue recibida este jueves por el primer ministro indio, Narendra Modi, durante una visita en la que Caracas intenta asegurar el repunte de sus ventas petroleras a la India, convertida en abril y mayo en el cuarto mayor proveedor de crudo del país asiático.

Modi recibió a Rodríguez en la Hyderabad House, sede de los encuentros bilaterales de alto nivel en Nueva Delhi, informó en X el portavoz del Ministerio indio de Exteriores, Randhir Jaiswal.

"Las conversaciones destinadas a consolidar aún más nuestra asociación y dar un nuevo impulso a nuestros lazos bilaterales se celebrarán a continuación", señaló Jaiswal.

La India importó 319.200 barriles diarios de crudo venezolano en lo que va de mayo, un 13,9 % más que el mes anterior.

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Antes de abril, la India llevaba sin comprar petróleo venezolano desde mayo de 2025, pero ahora Venezuela ha pasado a ser su cuarto proveedor, por detrás de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, de acuerdo con Kpler.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó recientemente que Washington quiere vender a la India "tanta energía como estén dispuestos a comprar".