Navalny fue envenenado, afirma viuda

La viuda de Alexei Navalny afirmó el miércoles que dos laboratorios independientes han encontrado que su esposo fue envenenado poco antes de su muerte en una prisión rusa.

Navalny, quien luchó contra la corrupción oficial y organizó protestas masivas contra el Kremlin como el más feroz adversario del presidente Vladímir Putin, murió en una colonia penal del Ártico en febrero de 2024. Cumplía una sentencia de 19 años que consideraba represalia política.

Autoridades dijeron que el político enfermó después de una caminata, pero han dado pocos detalles sobre su muerte.

En un video publicado el miércoles, Yulia Navalnaya dijo que se habían extraído muestras biológicas del cuerpo de Navalny y se habían analizado en dos laboratorios en el extranjero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ella afirmó que ambos laboratorios concluyeron que Navalny había sido envenenado, pero no habían publicado sus hallazgos debido a “consideraciones políticas”. No detalló cuál era el supuesto veneno.

“Estos laboratorios en dos países diferentes llegaron a la misma conclusión: Alexei fue asesinado. Más específicamente, fue envenenado”, dijo Navalnaya en el video, que fue publicado en las redes sociales. En el video, cuestionó la falta de imágenes de video de la prisión y mostró imágenes que supuestamente eran de la celda de Navalny el día de su muerte, y en las que se veía vómito en el suelo. No se han proporcionado pruebas directas de que Navalny hubiera sido realmente envenenado.