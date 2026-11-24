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WASHINGTON.- Una estudiante china dedicada a la investigación de neurociencia en la Universidad de Princeton se encuentra bajo custodia de las autoridades migratorias después de que fue detenida cuando intentaba abordar un vuelo desde Washington.

Eva Yi Xie, estudiante de doctorado de tercer año en Princeton, fue detenida el jueves por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington cuando intentaba tomar un vuelo de regreso a Nueva Jersey luego de asistir a una conferencia en la capital del país, informó su asesor universitario, Carlos Brody, en redes sociales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del cual depende el ICE, señaló que XIE permaneció en el país una vez expirada su visa y no contaba con permiso para estudiar en Estados Unidos.

"La noticia de la detención de Eva es angustiante para mí y para muchos miembros de la comunidad de la Universidad de Princeton", declaró Rodney Priestley, decano de la escuela de posgrado de la universidad. "Esperamos que Eva pueda reanudar pronto sus estudios en Princeton".

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Dos días después de que Xie fue puesta bajo custodia en Washington, agentes migratorios detuvieron a dos mexicanos, un padre ya su hija, en Seattle.