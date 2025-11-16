No se podrá sancionar a la UC, dice jueza

California.- El gobierno del presidente Donald Trump no puede multar a la Universidad de California (UC) ni cortar sumariamente el financiamiento federal del sistema escolar por aceptar permitir el antisemitismo u otras formas de discriminación, dictó una jueza federal el viernes pasado por la noche en una decisión contundente.

La jueza federal de distrito Rita Lin, en San Francisco, emitió una orden judicial que impide al gobierno cancelar el financiamiento a la UC por supuesta discriminación sin notificar a los docentes afectados y realizar una audiencia, entre otros requisitos

Durante el verano, el gobierno exigió a la Universidad de California, Los Ángeles, que pagara 1.200 millones de dólares para restaurar el financiamiento de investigación congelado y asegurar la elegibilidad para futuros fondos después de acusar a la escuela de permitir el antisemitismo en el campus. UCLA fue la primera universidad pública en ser exonerada por el gobierno por acusaciones de violaciones de derechos civiles.

También ha congelado o pausado el financiamiento federal por reclamos similares contra universidades privadas, incluyendo la Universidad de Columbia.

En su discurso, Lin dijo que los sindicatos y otros grupos que representan a los profesores, estudiantes y empleados de la UC habían proporcionado “evidencia abrumadora” de que el gobierno de Trump estaba “involucrado en una campaña concertada para purgar puntos de vista ‘progresistas’, ‘izquierdistas’ y ‘socialistas’ de las principales universidades de nuestro país”.

“Funcionarios de la agencia, así como el presidente y el vicepresidente, han anunciado repetida y públicamente un plan para iniciar investigaciones de derechos civiles en universidades preeminentes para justificar el corte del financiamiento federal, con el objetivo de llevar a las universidades de rodillas y forzarlas a cambiar su tono ideológico”, escribió Lin.