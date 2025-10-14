Nobel, a estudiosos del crecimiento e innovación

Estocolmo.- Tres investigadores que exploraron el proceso de innovación empresarial ganaron el premio Nobel de Economía el lunes por explicar cómo los nuevos productos e invenciones promueven el crecimiento económico y el bienestar humano, incluso cuando dejan atrás a las empresas más antiguas.

Su trabajo fue reconocido por ayudar a los economistas a comprender mejor cómo las ideas y la tecnología triunfan al interrumpir las formas establecidas, un proceso tan antiguo como las locomotoras de vapor reemplazando a los carros tirados por caballos y tan contemporáneo como el comercio electrónico que lleva al cierre de centros comerciales.

El premio fue compartido por el holandés Joel Mokyr, de 79 años, que trabaja en la Universidad Northwestern; Philippe Aghion, de 69 años, que trabaja en el Collège de France y la London School of Economics; y Peter Howitt, nacido en Canadá, de 79 años, que trabaja en la Universidad de Brown.

A los ganadores se les atribuye haber explicado y cuantificado mejor la “destrucción creativa”, un concepto clave en economía que se refiere al proceso en el cual las nuevas innovaciones beneficiosas reemplazan —y por lo tanto destruyen— tecnologías y negocios más antiguos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ejemplos de destrucción creativa incluyen el comercio electrónico interrumpiendo el comercio minorista, los servicios de streaming reemplazando el alquiler de videocasetes y DVD, y la publicidad en internet socavando a los anuncios en periódicos.

El Comité del Nobel señaló que durante gran parte de la historia humana, el estancamiento económico, en lugar del crecimiento, era la norma.

La mitad de los 11 millones de coronas suecas (casi 1,2 millones de dólares) del premio va a Mokyr y la otra mitad se comparte entre Aghion y Howitt.