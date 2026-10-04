Norcorea probó un misil
En medio de tensiones por explosión de minas
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Seúl, Corea del Sur.- Corea del Norte dijo el sábado que realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico de alcance intermedio que, según afirmó, tiene capacidades de vuelo maniobrable diseñadas para evadir las defensas antimisiles de Corea del Sur y Japón. La última prueba se produjo en medio de crecientes tensiones entre Pyongyang y Seúl por la explosión de minas terrestres en la frontera.
El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó antes del sábado que detectó el lanzamiento del misil norcoreano en Wonsan, en la costa este del país, y que recorrió más de 700 kilómetros. Más tarde, el Ministerio de Defensa de Japón dijo que detectó que el proyecto recorrió unos 680 kilómetros.
Kim indicó en su comunicado que las discrepancias en los datos del vuelo entre los vecinos y aliados estadounidenses demostraban que el proyecto no podía rastrearse adecuadamente en el aire.
"Cada vez que aplicamos el modo de trayectoria ondulatoria a los misiles, el enemigo no logró rastrear los objetivos desde sus primeros puntos de rebote", dijo. "No hay manera de evitar este ataque".
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El lanzamiento se produjo un día después de que Kim Yo Jong, la poderosa hermana de Kim Jong Un, se burló de la exigencia surcoreana de que su país se disculpe por la explosión de minas terrestres el 21 de septiembre, que ocurrieron a unos 10 metros al sur de la línea de demarcación militar entre las dos naciones y causaron heridas a tres soldados surcoreanos.
Seúl señaló que una inspección conjunta del sitio con el Comando de Naciones Unidas liderado por Estados Unidos encontró que las explosiones fueron causadas por minas plantadas por el Norte. Más tarde, el comando determinó que Pyongyang violó el armisticio que puso fin a los combates en la Guerra de Corea (1950-1953).
Corea del Sur también ha instalado a su vecino del norte a detener sus recientes trabajos de fortificación fronteriza, incluida la instalación de minas y barreras antitanque, que se han acelerado después de que, en 2024, Kim Jong Un abandonó el objetivo de reconciliación con Seúl y lo declaró adversario permanente.
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