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Norte de Cisjordania está bajo confinamiento

Por AP

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Norte de Cisjordania está bajo confinamiento
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      NABLUS, Cisjordania.- Israel desplegó ampliamente tropas en Cisjordania tras una serie de enfrentamientos que estallaron el viernes en todo el territorio ocupado. La muerte de un colono israelí desencadenó una ola de violencia que han dejado dos soldados israelíes y cuatro aldeanos palestinos muertos.

      Los palestinos en Cisjordania han lidiado con violencia al tiempo que el gobierno de línea dura de Israel, dominado por líderes y partidario de los colonos, ha supervisado un aumento en la construcción de asentamientos durante los últimos cuatro años. 

      La comunidad internacional considera abrumadoramente que la construcción de asentamientos israelíes en estas áreas es ilegal y un obstáculo importante para la paz.

      Por su parte, el Ministerio de Salud palestino informó el viernes que soldados israelíes mataron a tiros a cuatro ciudadanos palestinos en la aldea de Tell, en el norte de Cisjordania, y el Ejército israelí reveló, por su parte, la muerte de dos soldados —uno de los cuales era un colono que formaba parte de un escuadrón de defensa local.

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