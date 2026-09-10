logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Noruegos despiden al rey

Multitudes y monarcas en el funeral de Harald V

Por AP

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Noruegos despiden al rey
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Oslo, Noruega.- Noruega dio su último adiós a Harald V el miércoles, cuando multitudes llenaban las calles y miembros de la realeza y dignatarios extranjeros acudieron a Oslo para el funeral del rey de largo reinado, quien fue recordado como un monarca popular con un toque cercano y sencillo.

      Una salva de 21 cañonazos resonó sobre la capital noruega al inicio del cortejo fúnebre desde el palacio real hasta la catedral de Oslo. El hijo de Harald, el nuevo rey Haakon VIII, y otros miembros destacados de la realeza caminaron detrás del féretro, cubierto con el estandarte real noruego rojo. La viuda de Harald, la reina Sonia, y la esposa de Haakon, la reina Mette-Marit, siguieron en un automóvil.

      Funcionarios noruegos y dignatarios extranjeros se sumaron a la solemne procesión. Entre ellos estaban los monarcas de Suecia, Dinamarca, España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Mónaco y Jordania.

      También estaban presentes el heredero al trono británico, el príncipe Guillermo, y el príncipe heredero Akishino de Japón, así como líderes políticos de más de 20 países, incluido el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al comenzar la ceremonia, Noruega se detuvo para guardar un minuto de silencio.

      El presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, dijo en el funeral que "el rey Harald estaba cerca del pueblo" y recordó que "no tenía miedo de reunirse con la gente con sus botas de goma".

      Grandes multitudes acudieron a Oslo para el funeral, y miles de personas se situaron detrás de las vallas en calles adornadas con banderas nacionales a lo largo de la ruta del cortejo fúnebre.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Incendio en ferry MV June Aster deja muertos y desaparecidos en Filipinas
      Incendio en ferry MV June Aster deja muertos y desaparecidos en Filipinas

      Incendio en ferry MV June Aster deja muertos y desaparecidos en Filipinas

      SLP

      AP

      Hasta 42 personas fueron rescatadas tras el incendio en el ferry MV June Aster; continúan las labores de búsqueda.

      Vivian Jenna Wilson desafía a Elon Musk en video sobre IA
      Vivian Jenna Wilson desafía a Elon Musk en video sobre IA

      Vivian Jenna Wilson desafía a Elon Musk en video sobre IA

      SLP

      El Universal

      Wilson, hija de Elon Musk, reafirma su identidad y distancia en un video difundido por Desigual.

      Argentina denuncia a petroleras por operar en Malvinas sin permiso
      Argentina denuncia a petroleras por operar en Malvinas sin permiso

      Argentina denuncia a petroleras por operar en Malvinas sin permiso

      SLP

      EFE

      Las denuncias incluyen a directivos y buscan impedir actividades sin autorización en la plataforma continental.

      Fallo en sistema de NATS provoca cancelaciones y retrasos en Reino Unido
      Fallo en sistema de NATS provoca cancelaciones y retrasos en Reino Unido

      Fallo en sistema de NATS provoca cancelaciones y retrasos en Reino Unido

      SLP

      AP

      Pasajeros varados y aeropuertos afectados mientras se trabaja para normalizar el tráfico aéreo.