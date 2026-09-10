Noruegos despiden al rey

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Oslo, Noruega.- Noruega dio su último adiós a Harald V el miércoles, cuando multitudes llenaban las calles y miembros de la realeza y dignatarios extranjeros acudieron a Oslo para el funeral del rey de largo reinado, quien fue recordado como un monarca popular con un toque cercano y sencillo.

Una salva de 21 cañonazos resonó sobre la capital noruega al inicio del cortejo fúnebre desde el palacio real hasta la catedral de Oslo. El hijo de Harald, el nuevo rey Haakon VIII, y otros miembros destacados de la realeza caminaron detrás del féretro, cubierto con el estandarte real noruego rojo. La viuda de Harald, la reina Sonia, y la esposa de Haakon, la reina Mette-Marit, siguieron en un automóvil.

Funcionarios noruegos y dignatarios extranjeros se sumaron a la solemne procesión. Entre ellos estaban los monarcas de Suecia, Dinamarca, España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Mónaco y Jordania.

También estaban presentes el heredero al trono británico, el príncipe Guillermo, y el príncipe heredero Akishino de Japón, así como líderes políticos de más de 20 países, incluido el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

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Al comenzar la ceremonia, Noruega se detuvo para guardar un minuto de silencio.

El presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, dijo en el funeral que "el rey Harald estaba cerca del pueblo" y recordó que "no tenía miedo de reunirse con la gente con sus botas de goma".

Grandes multitudes acudieron a Oslo para el funeral, y miles de personas se situaron detrás de las vallas en calles adornadas con banderas nacionales a lo largo de la ruta del cortejo fúnebre.