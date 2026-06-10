¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Derivado de las 21 fallas registradas en 2025 en el acueducto de la presa El Realito, se retuvieron alrededor de 100 millones de pesos a Aquos S.A. de C.V. por concepto de sanciones económicas, informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

En tanto, en lo que va del 2026 se contabilizaron penalizaciones por alrededor de 14 millones de pesos por la suspensión del servicio durante cinco días en la capital potosina, complementó.

Explicó que, de acuerdo con lo previsto en el "contrato leonino", las multas son aplicables según el día en que se suscita el desperfecto, consistente en descontar directamente al depósito correspondiente.

"Nosotros tenemos la injerencia de cierta forma con la operadora. Obviamente cuando hay fallas, como lo estipula el contrato, se le sanciona, se le retiene los pagos que se les debían de dar", concluyó Martínez Sánchez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

#SLP | Retienen 100 mdp a Aquos por fallas en suministro de El Realito, señaló la CEA

Checa la nota: ??https://t.co/uJh47b16PW pic.twitter.com/fsizyX91p7 — Pulso Online (@pulso_mx) June 10, 2026