Papa cancela comisión especial de recaudación

Roma, Ita.- El papa León XIV ha dado el paso más importante hasta la fecha para corregir una de las medidas financieras más polémicas del papa Francisco, al cancelar una comisión especial de recaudación de fondos de la Santa Sede que se anunció en circunstancias cuestionables durante la hospitalización del religioso argentino.

El pontífice suprimió oficialmente el jueves la comisión de recaudación, derogó sus estatutos y despidió a sus miembros. Además, decretó que sus activos pasarán a la Santa Sede en su conjunto, y que la oficina de patrimonio vaticana supervisará la resolución de la comisión.

El decreto fue la última señal de que, al finalizar 2025, el primer papa estadounidense de la historia está cerrando los cabos sueltos del pontificado de Francisco. León XIV está corrigiendo los problemas a medida que es necesario y cumple con las obligaciones del Año Santo de Francisco mientras mira hacia el nuevo año, cuando podrá centrarse más en su propia agenda.

La creación de la comisión, sus estatutos y sus miembros fue anunciada por el Vaticano el 26 de febrero, cuando Francisco estaba hospitalizado. En aquel momento, el papa recibió la visita de los principales funcionarios de la secretaría de Estado.

