Petro, en jaque por ataques

Bogotá, Col.- Los ataques contra un helicóptero de la Policía y una base aérea que dejaron 20 muertos y más de 80 heridos en Colombia han puesto en debate las políticas de seguridad y de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro por el deterioro del orden público en el país.

El procurador general, Gregorio Eljach, dijo este viernes al presidente en una declaración pública que la búsqueda de la paz, uno de los programas bandera del Gobierno de Petro, no puede hacerse a costa de la seguridad, que los críticos del mandatario consideran que ha sido descuidada en el afán de negociar con distintos grupos armados ilegales.

“Presidente: la búsqueda de la paz es loable y legítima. Como ya lo he observado, casi todos los presidentes de la República de las últimas décadas lo han intentado también, pero ello no puede hacerse a expensas de la seguridad de la nación y las vidas de los colombianos”, expresó Eljach.

El ataque al helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue perpetrado al parecer con un dron cuando el aparato volaba por una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia y costó la vida a trece policías.

El propio presidente Petro, que atribuye los ataques a dos grupos de las disidencias de las antiguas FARC dedicadas al narcotráfico, confirmó este viernes la última víctima mortal, el piloto de la aeronave, capitán Francisco Javier Merchán.

Por el atentado con un camión bomba en Cali, en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, la cifra de víctimas subió hoy a siete y los heridos son 79, de los cuales 37 ya recibieron el alta.