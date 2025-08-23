Tropas de GN en DC portarán armas

Washington.- El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó que las tropas de la Guardia Nacional que patrullan las calles de Washington DC medidas en el marco de las estrictas de aplicación de la ley del presidente Donald Trump comiencen a portar armas de fuego, informó el Pentágono el viernes.

Este paso representa una escalada en la intervención de Trump en la vigilancia de la capital del país y se produce tras el despliegue de casi 2,000 miembros de la Guardia Nacional en la ciudad, predominantemente demócrata, con la llegada esta semana de cientos de efectivos de varios estados liderados por republicanos.

Inicialmente, Trump convocó a 800 miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia para colaborar con las fuerzas federales del orden en su intento de imponer medidas contra el crimen, las personas sin hogar y la inmigración ilegal. Desde entonces, seis estados han enviado tropas a la ciudad, aumentando la presencia militar.

No se sabe si el papel de la guardia en la intervención federal podría estar cambiando. Las tropas no han participado en la aplicación de la ley y principalmente han protegido monumentos, como el National Mall y la Union Station, y han colaborado en el control de multitudes.

