Presenta Brasil su ruta a energías renovables

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ANTALYA, Turquía.- Brasil ofreció el martes una hoja de ruta hacia las energías renovables a los países que intentan dejar atrás los combustibles fósiles causantes del cambio climático, en el segundo día de las conversaciones climáticas de la ONU en Turquía.

En el documento prometido por Brasil, que presidió la conferencia climática del año pasado, se propone una "transición para alejarse de los combustibles fósiles" en las conversaciones de este año, conocidas como COP31, que se realizan en la ciudad turística turca de Antalya.

El documento subraya diferentes "palancas" que los países pueden usar para pasar del carbón, el petróleo y el gas a fuentes más limpias, como la eólica y la solar, que no liberan los gases que atrapan el calor y contribuyen al calentamiento global.

Esta transición se ha prometido desde hace tiempo, pero las conversaciones climáticas anteriores no ofrecieron ninguna orientación.

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"Lo que queremos es ser muy pragmáticos, ayudar a los países a avanzar", declaró a The Associated Press Ana Toni, directora ejecutiva de la COP30 en Brasil.

Quienes asistieron a las conversaciones en Antalya recalcaron la necesidad de una acción climática global.