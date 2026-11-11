Presentan agenda para revertir políticas de BN

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TEL AVIV, Israel.- Gadi Eisenkot, el político encargado de formar un nuevo gobierno israelí, se comprometió el martes a revertir muchas de las políticas del primer ministro Benjamin Netanyahu mientras se juramentaba el nuevo parlamento.

El compromiso prepara el terreno para un mes trascendental de acción legislativa y negociaciones de coalición. Eisenkot, exjefe militar, tiene hasta seis semanas para formar un gobierno que pondría fin al mandato del primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel.

Aunque sigue sin estar claro si Eisenkot podrá forjar un gobierno de coalición, la nueva Knéset puede aprobar legislación mientras tanto. Los opositores de Netanyahu ahora controlan una mayoría sólida en el parlamento.

El bloque de Eisenkot presentó una serie de proyectos al inicio del período legislativo que apuntan a Netanyahu ya sus políticas. Entre ellos figuran iniciar una investigación oficial sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023; establecer límites de mandato para el cargo de primer ministro; y revertir los cambios que el gobierno saliente hizo para limitar las facultades del poder judicial. No se sabe por ahora hasta dónde avanzarán esos proyectos en las próximas semanas.

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