logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Presentan agenda para revertir políticas de BN

Por AP

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Presentan agenda para revertir políticas de BN
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TEL AVIV, Israel.- Gadi Eisenkot, el político encargado de formar un nuevo gobierno israelí, se comprometió el martes a revertir muchas de las políticas del primer ministro Benjamin Netanyahu mientras se juramentaba el nuevo parlamento.

      El compromiso prepara el terreno para un mes trascendental de acción legislativa y negociaciones de coalición. Eisenkot, exjefe militar, tiene hasta seis semanas para formar un gobierno que pondría fin al mandato del primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel.

      Aunque sigue sin estar claro si Eisenkot podrá forjar un gobierno de coalición, la nueva Knéset puede aprobar legislación mientras tanto. Los opositores de Netanyahu ahora controlan una mayoría sólida en el parlamento.

      El bloque de Eisenkot presentó una serie de proyectos al inicio del período legislativo que apuntan a Netanyahu ya sus políticas. Entre ellos figuran iniciar una investigación oficial sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023; establecer límites de mandato para el cargo de primer ministro; y revertir los cambios que el gobierno saliente hizo para limitar las facultades del poder judicial. No se sabe por ahora hasta dónde avanzarán esos proyectos en las próximas semanas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Mayor accidente de tráfico en Bulgaria deja 12 muertos
        Mayor accidente de tráfico en Bulgaria deja 12 muertos

        Mayor accidente de tráfico en Bulgaria deja 12 muertos

        SLP

        EFE

        Además, hay 50 heridos de casi noventa vehículos involucrados, según han informado las autoridades locales

        UNRWA alerta colapso sanitario en Gaza
        UNRWA alerta colapso sanitario en Gaza

        UNRWA alerta colapso sanitario en Gaza

        SLP

        EFE

        La directora de UNRWA en España advierte sobre la crisis sanitaria en Gaza tras años de conflicto y bloqueo.

        Zelenski pide a Trump cambiar táctica para presionar a Rusia
        Zelenski pide a Trump cambiar táctica para presionar a Rusia

        Zelenski pide a Trump cambiar táctica para presionar a Rusia

        SLP

        EFE

        Dinamarca entregará defensa aérea y drones en nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania.

        León XIV insta a proteger a los más vulnerables
        León XIV insta a proteger a los más vulnerables

        León XIV insta a proteger a los más vulnerables

        SLP

        AP

        Cerca de 2.5 millones de personas estuvieron en la primera misa del pontífice en Argentina