"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Presidente lidera caravana de cisternas

Por EFE

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Presidente lidera caravana de cisternas

La Paz, Bolivia.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, encabezó este domingo una caravana de decenas de camiones cisterna con diésel y gasolina con la finalidad de incrementar la oferta de combustibles y acabar con las filas que se formaron por la escasez de esos productos desde varios meses.

Paz, junto a varios de sus ministros del área económica, abordó la parte trasera de una camioneta de la Policía Boliviana que dirigió la fila de cisternas desde el sector llamado la Apacheta, al ingreso de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.

Los camiones con combustible portaban en la parte delantera una bandera boliviana y hacían sonar sus bocinas a su paso, mientras que algunos vecinos sorprendidos salían de sus casas para encontrarse con el mandatario.

En un punto de la ruta, Paz realizó un acto simbólico al pararse frente a una barrera metálica de restricción al tráfico y, con ayuda de algunos de sus ministros, retirarla como símbolo del fin de lo que denomina “Estado tranca” o Estado burocrático.

Paz también indicó que la llegada del combustible a Bolivia, que —aseguró— comenzó en la víspera, es resultado de las “gestiones internacionales” que realizó cuando aún era presidente electo ante organismos y “gobiernos amigos”.

En las últimas semanas, Bolivia atravesó una nueva crisis de provisión de combustibles.

