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"Checo" Pérez se queda sin puntos en GP de Mónaco tras investigación

Sergio Pérez fue penalizado con 10 segundos por salir fuera de su cajón en la relanzada del GP de Mónaco.

Por El Universal

Junio 07, 2026 12:29 p.m.
A
Checo Pérez se queda sin puntos en GP de Mónaco tras investigación
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      Parecía que este fin de semana

      Sergio Pérez
      sumaría el primer punto

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      de Cadillac en su historia dentro de la Fórmula 1, luego de haber terminado décimo en el Gran Premio de Mónaco 2026, pero una investigación por parte de los comisarios le arrebató el sueño.
      Quien sí coleccionó un momento memorable fue Kimi Antonelli, ganador de la carrera en Montecarlo. El juvenil de Mercedes se convirtió en el piloto más joven en ganar esta prestigiosa carrera con 19 años, 9 meses y 13 días.
      El mexicano sacó provecho de los abandonos e infracciones impuestas a los pilotos de la parte alta de la parrilla, para así terminar dentro del top 10 de la carrera por una sanción a Nico Hulkenberg que lo llevó a ese lugar.
      Sin embargo, el volante azteca y Cadillac vieron como se les esfumó aquel momento porque "Checo" se colocó ligeramente fuera de su cajón de salida en la relanzada de la carrera, lo que resultó en una penalización por parte de los comisarios de la FIA.
      El mexicano fue impuesto con una sanción de 10 segundos por ese pequeño, pero costoso error. Es por eso que pasó del décimo puesto al lugar 15 de la parrilla que se vio mermada por los abandonos y castigos a lo largo de la carrera.
      Este golpe fue crítico para el tapatío y su equipo, ya que Fernando Alonso de Aston Martin se quedó con la unidad perdida por Pérez. La escudería inglesa es un rival directo de Cadillac en este punto de la temporada.
      Sergio Pérez continúa en busca de sus primeras unidades en la campaña 2026 de la Fórmula 1.

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