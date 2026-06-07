"Checo" Pérez se queda sin puntos en GP de Mónaco tras investigación

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Parecía que este fin de semana

sumaría el

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de Cadillac en su historia dentro de la Fórmula 1, luego de haber terminado décimo en el, pero una investigación por parte de los comisarios le arrebató el sueño.Quien sí coleccionó un momento memorable fuede la carrera en Montecarlo. El juvenil de Mercedes se convirtió en elen ganar esta prestigiosa carrera con 19 años, 9 meses y 13 días.Elsacó provecho de los abandonos e infracciones impuestas a los pilotos de la parte alta de la parrilla, para así terminar dentro del top 10 de la carrera por unaque lo llevó a ese lugar.Sin embargo, el volante azteca y Cadillac vieron como se les esfumó aquel momento porque "" se colocó ligeramentede salida en la relanzada de la carrera, lo que resultó en unapor parte de los comisarios de la FIA.Elfue impuesto con unapor ese pequeño, pero costoso error. Es por eso que pasó delalde la parrilla que se vio mermada por los abandonos y castigos a lo largo de la carrera.Este golpe fue crítico para el tapatío y su equipo, ya quedese quedó con la unidad perdida por Pérez. La escudería inglesa es unde Cadillac en este punto de la temporada.continúa en busca de susen lade la Fórmula 1.