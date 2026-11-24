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NEWARK, Nueva Jersey.- Viajar por el feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se perfila como algo que podría resultar un poco caótico, tras una cascada de fallas que han puesto de cabeza a las aerolíneas en las últimas semanas, además de la amenaza de tormentas en ambas costas y el alza de las tarifas aéreas.

No es de extrañar que los estadounidenses se sientan nerviosos al entrar en la semana de viajes más concurrida del año.

"El Día de Acción de Gracias va a ser una locura", comentó Herbert Tobias, de 32 años, que estaba el lunes en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark. "Recomendaría estar aquí; dicen tres horas, tómense las tres horas, las van a necesitar. Todo el mundo está viajando".

Además de todo eso, hay preocupación de que una gran tormenta que se está gestando a lo largo de la costa este pueda impedir elevar los grandes globos del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy´s, que cumple 100 años.

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La mayor incógnita para los viajeros es si las aerolíneas volverán a verse afectadas por nuevas fallas de sistemas.

Primero se produjo una avería en la red de la Administración Federal de Aviación, lo que desencadenó la suspensión de vuelos en todo el país más prolongada en 25 años. Luego, la semana pasada, tanto United Airlines como Delta Air Lines sufrieron sus propias interrupciones, lo que provocó cientos de retrasos.

"Uno hace lo posible por ser paciente, pero también ayuda a tener algo de contexto sobre lo que está pasando, porque literalmente nuestras vidas están en sus manos", manifestó Chianti Blackmon, una administradora universitaria que estaba en Atlanta.

Delta indicó que sus operaciones eran estables el lunes, un día después de que más de 1.000 de sus vuelos se retrasaron.