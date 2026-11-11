Provoca la niebla múltiples colisiones

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SOFÍA, Bulgaria.- Una densa niebla en una autopista del este de Bulgaria provocó dos grandes choques que causaron la muerte de al menos 12 personas y dejaron decenas de heridos el martes, informó el gobierno.

La niebla espesa en la autopista que conecta la capital, Sofía, con el puerto de Burgas, en el mar Negro, derivó en dos colisiones múltiples. Los accidentes obligaron a cerrar la vía en ambos sentidos, señaló la ministra de Salud, Katya Ivkova.

Ivkova indicó que 10 personas "murieron en el lugar" y otras dos fallecieron mientras eran trasladadas al hospital. También precisó que otras 46 personas fueron trasladadas a centros médicos para recibir tratamiento.

Alrededor de unos 86 vehículos, muchos de ellos camiones pesados, estuvieron involucrados en los choques, que ocurrieron en calzadas opuestas en el mismo lugar a las 7 de la mañana.

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El gobernador Mihail Kasherov dijo a los reporteros en el lugar del choque masivo que la escena desafiaba toda descripción y que nunca había visto algo así.

La policía inició una investigación, pero señaló que las evaluaciones iniciales apuntan a una "visibilidad reducida debido a una densa niebla que se formó rápidamente, la superficie de la carretera mojada y velocidades inadecuadas para las condiciones".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien se encontró en una visita de trabajo en Bulgaria el martes, tuvo que cambiar su agenda después de que su anfitrión, el primer ministro Rumen Radev, tuvo que ir al lugar del accidente.

La presidenta Iliana Yotova también acortó su participación en el Foro de Paz de París y regresará a Bulgaria, anunció su oficina de prensa.