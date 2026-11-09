"Pueblo, no la economía, debe ser lo primero"

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Buenos Aires, Arg.- El papa León XIV lanzó una crítica diplomática pero firme a las medidas de austeridad y la agenda libertaria del presidente argentino Javier Milei después de llegar el domingo a Argentina, donde insistió en que los gobernantes deben poner primero al pueblo, y no a la economía.

El pontífice utilizó su primer discurso público en Argentina para exponer una visión de gobierno, democracia y sociedad marcadamente opuesta a la de Milei, dejando al descubierto sus diferencias en cuestiones como los recortes de gastos, la justicia social y la inteligencia artificial, las cuales el gobierno había tratado de minimizar antes de la visita.

"La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", dijo el pontífice a funcionarios, diplomáticos y líderes cívicos a su llegada a Buenos Aires desde Uruguay.

La visita de León a Argentina es, por mucho, la más escala delicada —en términos políticos— de su gira por tres países de Latinoamérica, y un lugar donde el pontífice también afrontará el complicado legado de su predecesor, el argentino Francisco, quien nunca regresó a su país a lo largo de sus 12 años de pontificado.

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En un mensaje de bienvenida, Milei señaló que "la visita de Su Santidad, el papa León XIV, nos eleva espiritualmente a todos los argentinos".

León retomó ese mensaje de paz, haciendo un llamado a una política más amable en una nación sumamente dividida. "La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino", puntualizó.

León también asumió la causa de las universidades públicas de Argentina, que durante mucho tiempo fueron una fuente de orgullo nacional y movilidad social y cuyos recortes de financiamiento de alrededor del 40% desde 2023 han unido a gran parte del país en contra de la terapia de shock fiscal de Milei.

Dar a los jóvenes un futuro en Argentina significa "invertir en educación, formación profesional, universidades e investigación", subrayó el pontìfice.

"Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueño", dijo León.