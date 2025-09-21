Israel mata a 14 palestinos más

Decenas de palestinos, muchos empujando carros con pertenencias o cargando sus posesiones en la espalda, huyeron de Ciudad de Gaza el sábado cuando Israel intensificaba su ofensiva, incluyendo ataques que, según autoridades de salud, mataron al menos a 14 personas durante la noche.

Más tarde en Israel, miles se unieron a las familias de los rehenes aún retenidos por Hamás para exigir que el primer ministro Benjamin Netanyahu negocie el fin de la guerra.

Hubo protestas en Jerusalén y en Tel Aviv, donde se desplegó una enorme pancarta negra implorando al presidente estadounidense Donald Trump que ayude a poner fin a la guerra, con la palabra “¡SÁLVENLOS!” en letras amarillas.

Los ataques militares más recientes se producen en un momento en que algunos países occidentales prominentes se preparan para reconocer un Estado palestino en la reunión de mandatarios mundiales en la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana. Estos incluyen al Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, Malta, Bélgica y Luxemburgo.

La última operación israelí, que comenzó esta semana, recrudece aún más un conflicto que ha sacudido Oriente Medio y probablemente aleja aún más cualquier posibilidad de un alto el fuego. El ejército israelí, que afirma querer “destruir la infraestructura militar de Hamás” y ha instado a la población palestina a marcharse, no ha dado un calendario para la ofensiva, pero hay indicios de que podría durar meses.

En los últimos 23 meses, los bombardeos israelí es han matado a más de 65 mil personas en Gaza, arrasaron vastas zonas del enclave, desplazaron alrededor del 90% de la población y causaron una crisis humanitaria catastrófica, de la cual los expertos han denunciado que Ciudad de Gaza padece una hambruna.