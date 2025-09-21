JTEKT EN CIUDAD SATÉLITE, SLP

Con la presencia de autoridades estatales, municipales, representantes empresariales y sindicales, se celebró el décimo aniversario de operaciones de la compañía japonesa JTEKT en Ciudad Satélite, San Luis Potosí.

Entre los directivos corporativos que visitaron la planta estuvieron Koichi Yamanaka (Chairman), Gary Bourque (CEO), Joseph Abdo (Vicepresidente) y Kisten Kozan (Executive Director Human Resources).

También asistieron empresas japonesas vecinas del parque industrial como AISAN, CMWM, JMSMX, NAL, NAX, NIDEC Powertrain, NIDEC Instruments, NMX, SIIX, ZEON y TYO.

El evento inició con un recibimiento ambientado con geishas, símbolo de la cultura japonesa.

Durante la ceremonia, el gerente de planta, Sergio Joseph, destacó el reto de mantener la competitividad global, mientras que la gerente de Recursos Humanos, Martha Gómez, subrayó que el mayor valor de la empresa son las personas y las alianzas estratégicas que fortalecen su desarrollo.

Autoridades estatales y municipales reconocieron la inversión extranjera de la compañía, la generación de empleos de calidad y el impulso a proveedores locales. En representación del gobernador, Norma Cristina Silva Cardona recordó que Japón es el segundo país con mayor inversión extranjera en el estado.

Como parte de esta ocasión se entregaron reconocimientos especiales a 48 colaboradores fundadores que iniciaron con la planta, por lo que tambien cumplen 10 años laborando en la misma.

Además, se hizo un recorrido por las áreas de operación, donde se mostraron los sistemas de dirección eléctricamente asistida (EPS) que la empresa fabrica para la industria automotriz global.

De esta manera, la compañía japonesa JTEKT conmemoró una decada de presencia en San Luis Potosí.