logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Ronald Johnson celebra cargos contra líderes del CJNG en México

El mensaje oficial advierte que todos los involucrados con el narcotráfico serán llevados ante la justicia.

Por El Universal

Agosto 05, 2026 02:29 p.m.
A
Ronald Johnson celebra cargos contra líderes del CJNG en México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró los cargos criminales de su país contra líderes de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y más de 100 millones de dólares en recompensa por información para su captura.


      Al retomar un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el embajador Johnson advirtió que la presión sobre los cárteles y las organizaciones narcoterroristas continúa.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Reiteró que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, en trabajo con autoridades mexicanas, se desmantela a los grupos de la delincuencia: "Y haciendo responsables a aquellos que trafican narcóticos mortales como el fentanilo y propagan la violencia".
      "La justicia prevalecerá y todos los que facilitan a estas organizaciones criminales- sin importar su rol- serán encontrados y llevados ante la justicia", escribió.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ronald Johnson celebra cargos contra líderes del CJNG en México
      Ronald Johnson celebra cargos contra líderes del CJNG en México

      Ronald Johnson celebra cargos contra líderes del CJNG en México

      SLP

      El Universal

      El mensaje oficial advierte que todos los involucrados con el narcotráfico serán llevados ante la justicia.

      EU anuncia recompensas por líderes del CJNG
      EU anuncia recompensas por líderes del CJNG

      EU anuncia recompensas por líderes del CJNG

      SLP

      El Universal

      Cinco líderes enfrentan nuevos cargos por tráfico de drogas y armas en Estados Unidos

      Celebran musulmanes chiíes el Arbaín
      Celebran musulmanes chiíes el Arbaín

      Celebran musulmanes chiíes el Arbaín

      SLP

      AP

      Refuerzan en Grecia las líneas de contención
      Refuerzan en Grecia las líneas de contención

      Refuerzan en Grecia las líneas de contención

      SLP

      AP