RDC eleva a 389 los contagios de ébola

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Kinsasa.- El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha elevado este jueves a 389 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, incluidas 63 muertes, lo que supone un incremento de 26 contagios y un fallecimiento, respectivamente.

"Actualmente tenemos 389 casos, con 63 fallecimientos registrados, lo que representa una tasa de letalidad inferior al 17 %", declaró el ministro de Salud de la RDC, Roger Kamba.

De las tres provincias afectadas en el este congoleño, Ituri se mantiene como el epicentro del brote al concentrar aproximadamente el 95 % de los casos registrados, mientras que Kivu del Norte reporta 19 contagios y Kivu del Sur apenas tres.

No obstante, las zonas sanitarias afectadas por la epidemia ya se elevan a 25, distribuidas en 17 localidades de Ituri, siete en Kivu del Norte y una en Kivu del Sur.

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"Los equipos de respuesta continúan sus esfuerzos para romper la cadena de transmisión y limitar el impacto de este brote", aseguró el ministro, quien destacó que los datos son más fiables gracias al fortalecimiento de las medidas sanitarias sobre el terreno.

El Gobierno congoleño difundió estos datos tras anunciar este martes la reapertura del aeropuerto de la capital de Ituri.