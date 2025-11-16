Rebeldes del M23 firman convenio

Goma, RDC.- El grupo rebelde M23, respaldado por la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda, firmó el sábado un acuerdo marco para un tratado de paz con el que se busca poner fin a décadas de enfrentamientos en el este de Congo, aunque las tensiones entre ambas partes persisten.

El pacto, que se firmó en Doha tras la mediación de Qatar, aún no es un acuerdo de paz definitivo, sino más bien un marco que describe los protocolos y el cronograma para futuras discusiones, afirmó el jefe de la delegación del M23, Benjamin Mbonimpa, en un video publicado en X.

Mbonimpa señaló que el acuerdo marco incluye ocho protocolos que abordan las “causas fundamentales” del conflicto.

“No habrá ningún cambio en la situación sobre el terreno ni ninguna actividad hasta que los protocolos sean debatidos, negociados y discutidos uno por uno y se alcance un acuerdo de paz definitivo”, explicó el jefe de la delegación del M23.

Un objetivo clave del acuerdo marco es la gestión conjunta de las áreas controladas por los rebeldes por parte del gobierno congoleño y el M23, dijo un portavoz de los rebeldes, Lawrence Kanyuka, a The Associated Press.