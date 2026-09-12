Rebeldes hutíes avanzan en Yemen y causan desplazamientos masivos

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Fue una escapada trepidante. Mientras los rebeldes hutíes respaldados por Irán avanzaban hacia el sur a lo largo de la costa yemení del mar Rojo esta semana, algunos residentes tuvieron poco tiempo para huir.

"Salimos en un pánico histérico en una motocicleta, sin saber adónde dirigirnos", dijo Alaa Ali Salem. "Las carreteras de repente se congestionaron muchísimo y, mientras conducía, la motocicleta volcó. Mi esposa, mis hijos y yo resultamos heridos".

Su familia y miles más, en cifras que aumentan día a día, están ahora desplazadas mientras el país más pobre del mundo árabe enfrenta un posible regreso a una devastadora guerra civil.

The Associated Press visitó el sábado a algunos de los recién desplazados en Adén, una ciudad bajo el control del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, mientras los residentes les abrían sus hogares.

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Los niños se extendían en habitaciones abarrotadas de colchones delgados y las pocas pertenencias agarradas a toda prisa. Una niña apretaba un teléfono inteligente. Había muletas apoyadas contra una pared. Ancianos de aspecto cansado dormitaban. Un ventilador movía el aire en un día en que las temperaturas alcanzaron los 30 grados Celsius (90 grados Fahrenheit).

Quienes huyen han visto la primera línea de lo que, según advertencias de las Naciones Unidas, podría ser un regreso a una catástrofe humanitaria.

Avance de rebeldes hutíes en Yemen y consecuencias humanitarias

El avance de los hutíes hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo, pone en riesgo una alternativa clave del transporte marítimo mundial al estrecho de Ormuz, donde Irán ha atacado algunas embarcaciones durante más de seis meses de guerra.

Pero sobre el terreno en Yemen, la ofensiva de los rebeldes significa algo muy diferente. Podría generar el tipo de convulsión que provocó la muerte de 150.000 personas y causó una hambruna casi total antes de un alto el fuego en 2022.

"Esta guerra renovada debería alarmarnos a todos", advirtió el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, mientras los hutíes avanzaban hacia el sur.

En Adén, una mujer lloraba el sábado por lo que el caos resultante significaba para su frágil familia.

"Vimos a soldados gritando en retirada mientras las balas volaban por todas partes, y no teníamos idea de qué estaba pasando. Uno de mis hijos tenía una motocicleta, así que le dije que tomara a sus hijos y huyera", relató Durrah Ali Hassan, quien se refugió en la casa de un familiar.

Dijo que le preocupaba el impacto en su hija embarazada, que ya había estado sangrando. "Estaba tan preocupada de que las carreteras pudieran quedar bloqueadas y de que mi hija muriera". Ahora estaba en coma en un hospital, dijo su madre.

En cuestión de días, la Organización Internacional para las Migraciones ha revisado su cifra de desplazados en 30.000 más, diciendo que al menos 76.000 personas han huido desde julio a medida que los combates se intensificaron.

Ataques coordinados y reacciones regionales

Irak dice que ataque a oleoducto saudí se originó en su territorio

El gobierno de Irak confirmó que los ataques que obligaron a cerrar un importante oleoducto saudí el jueves habían salido de su territorio. Un grupo que aglutina a milicias respaldadas por Irán en Irak negó su participación mientras elogiaba a los hutíes por sus "continuas victorias en el campo de batalla contra las fuerzas saudíes".

Autoridades regionales dijeron a The Associated Press que los hutíes y las milicias iraquíes coordinaron recientemente ataques contra instalaciones petroleras saudíes.

Los recientes acontecimientos amenazan con incrementar aún más los precios mundiales del petróleo, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán era "probablemente" responsable del ataque al oleoducto, pero trató de calmar las preocupaciones.

"Los hutíes nos llamaron, y no quieren enfrentarse a nosotros", apuntó Trump. "Preferirían que no nos involucráramos, y están dejando pasar a la mayoría de los barcos". Afirmó que su administración ha tenido "conversaciones" con los hutíes, pero la Casa Blanca no aclaró cuándo. Su administración participó en al menos una ronda de conversaciones en mayo de 2025.

"No estamos en guerra con Arabia Saudí, y los hutíes tienen sus propios problemas", dijo el presidente iraní Masoud Pezeshkian a India Today TV al margen de la cumbre de los BRICS en India.

Los hutíes ejercen más presión sobre la vecina Arabia Saudí, que respalda al gobierno de Yemen que combate a los rebeldes. Aunque los hutíes han dicho que solo atacan el transporte marítimo saudí, los mercados petroleros se mantienen cautelosos.

A última hora del sábado, la defensa civil saudí dijo que un proyectil cayó en provincia de Al-Tawwal cerca de la frontera con Yemen a lo largo del mar Rojo, hiriendo a dos personas y dañando una mezquita y varios edificios más. En el comunicado se culpó a los hutíes. Hasta el momento, nadie se ha adjudicado la responsabilidad del ataque.

Reunión regional sobre estrecho de Ormuz y transporte marítimo

Irán dice que países regionales se reunirán el lunes para hablar sobre el estrecho

Mientras la situación del transporte marítimo mundial se vuelve aún más complicada, Irán dijo que está prevista una reunión regional el lunes entre los ministros de Exteriores de los países del golfo Pérsico sobre conversaciones entre Teherán y Omán —ubicado al otro lado del estrecho de Ormuz— sobre la gestión del transporte marítimo en esa vía.

El tráfico de buques comerciales sigue siendo bajo en lo que se había considerado una vía de aguas internacionales antes de la guerra. Irán ha expresado su interés en que los barcos paguen tarifas por el tránsito. Ha señalado que el tráfico hacia el golfo Pérsico pasaría por aguas iraníes, mientras que la ruta de salida pasaría en parte por aguas iraníes y en parte por las de Omán.

Pero Irán ha dicho que alcanzar un acuerdo con Omán sobre el estrecho no significa que se abrirá para el transporte marítimo.

"La vía marítima se abriría con la condición de que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo", dijo el presidente de Irán al medio indio. El ejército de Estados Unidos dijo el sábado que sus fuerzas habían redirigido 100 buques comerciales en los últimos 60 días.

Bahréin, sin embargo, dijo que no asistirá a ninguna reunión de grupo en la que participe Irán antes del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los países.