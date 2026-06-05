Recuerdan muerte del ayatolá Jomeini

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Redacción Internacional.- Irán conmemora este jueves el 37 aniversario de la muerte del primer líder supremo de la República Islámica Ruhollah Jomeini reivindicando la victoria sobre el "imperialismo" y la derrota de Estados Unidos e Israel en la actual guerra.

Miles de personas se congregaron en el mausoleo del fallecido líder en el sur de Teherán para una ceremonia a la que han asistido altos cargos y donde también se rindió homenaje, entre rezos y eslóganes, a su sucesor, Alí Jameneí, asesinado en los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero.

La ceremonia se realizó con la ausencia del actual líder, Mojtaba Jameneí, aunque se leyó un discurso supuestamente escrito del ayatolá en el que reivindicó la figura de su antecesor.

"El imperialismo está dispuesto a hacer cualquier cosa para impedir el progreso de Irán", dijo el discurso leído del actual líder supremo, añadiendo que Estados Unidos e Israel "no aceptan la existencia de un Irán fuerte e independiente".

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"El enemigo ha sido derrotado en su confrontación con las Fuerzas Armadas. Dado que ha recibido un golpe decisivo tanto en el combate militar como en las plazas públicas y calles de Irán. Está experimentando una humillación profunda y significativa", aseguró.