Redada masiva contra pandilla en Río de Janeiro

RÍO DE JANEIRO.- Aproximadamente 2.500 policías y soldados brasileños realizaron el martes una redada contra una banda de narcotraficantes en Río de Janeiro, durante la cual arrestaron a 81 presuntos delincuentes, lo que provocó tiroteos que dejaron al menos 60 sospechosos y cuatro policías muertos, dijeron las autoridades.

En la operación participaron agentes en helicópteros y vehículos blindados, y tuvo como objetivo la pandilla Comando Vermelho en las extensas favelas de Complexo de Alemao y Penha.

Claudio Castro, el gobernador del estado de Río, indicó en un video publicado en la red social X que 60 presuntos criminales fueron “neutralizados” durante la redada, la cual describió como la operación más grande en la historia de la ciudad. También se arrestaron a unos 81 sospechosos, mientras que se incautaron 93 rifles y más de media tonelada de drogas, agregó el gobierno estatal, señalando que los fallecidos “se resistieron a la acción policial”.

La policía civil de Río dijo en X que cuatro agentes murieron en la operación del martes. “Los ataques cobardes de los criminales contra nuestros agentes no quedarán impunes”, afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un número desconocido de personas resultaron heridas.

El organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas dijo que estaba “horrorizado” por la mortal operación policial, pidió investigaciones efectivas y recordó a las autoridades sus obligaciones bajo las leyes internacionales de derechos humanos.

César Muñoz, director de Human Rights Watch en Brasil, calificó los eventos del martes como “una gran tragedia” y un “desastre”.

“El ministerio público debe abrir sus propias investigaciones y aclarar las circunstancias de cada muerte”, dijo Muñoz en un comunicado oficial.

Imágenes en las redes sociales mostraban fuego y humo elevándose desde las dos favelas mientras se escuchaban disparos. El Departamento de Educación de la ciudad dijo que 46 escuelas en los dos vecindarios fueron cerradas, y la cercana Universidad Federal de Río de Janeiro canceló las clases nocturnas y pidió a las personas en el campus que buscaran refugio.

Presuntos miembros de la banda bloqueando caminos en el norte y sureste de Río en respuesta a la redada, informaron medios locales. Al menos 70 autobuses fueron tomados y utilizados en los bloqueos, causando “daños significativos”.