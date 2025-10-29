logo pulso
Apela Jair Bolsonaro condena de 27 años

Por AP

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Apela Jair Bolsonaro condena de 27 años

RÍO DE JANEIRO.- Los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro presentaron una apelación para reducir su sentencia de prisión, luego que fue hallado culpable de intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.

Los jueces en septiembre condenaron a Bolsonaro por intentar derrocar la democracia y lo sentenciaron a 27 años y tres meses de cárcel. Ha estado bajo arresto domiciliario desde el mes de agosto.

En un documento de 85 páginas enviado al Supremo Tribunal Federal y compartido con The Associated Press el martes, los abogados afirmaron que la condena y la sentencia implicaban “profundas injusticias”.

Los abogados argumentaron que había “ambigüedades, omisiones, contradicciones y ofuscaciones” en la decisión del tribunal.

Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidades. Fue condenado por intentar un golpe tras perder las elecciones de 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un complot que, según los fiscales, incluía planes para asesinar a Lula. Fue declarado culpable de otros cargos, incluyendo participar en una organización criminal armada e intento de abolir el Estado de Derecho democrático.

En su apelación, los abogados argumentan que Bolsonaro no debería ser condenado por organizar un golpe y por intentar abolir vla democracia.

