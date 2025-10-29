logo pulso
Monos "agresivos" escapan de un camión

Por AP

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Monos “agresivos” escapan de un camión

HEIDELBERG, Misisipi.- Un grupo de monos escapó de su cautiverio el martes, después de que el camión en el que eran transportados volcó sobre una carretera de Mississippi, informaron las autoridades.

Todos los monos que escaparon fueron sacrificados, con excepción de uno, informó el Departamento de Policía del Condado de Jasper en una publicación en Facebook, advirtiendo que los animales eran “agresivos”. De momento se desconoce cuántos ejemplares había a bordo del camión, y cuántos de ellos fueron sacrificados.

El camión transportaba monos Rhesus, que pesan alrededor de 7,7 kilos (15 libras) y son de los animales más empleados para estudios médicos en todo el mundo. Los ejemplares pertenecían al Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana, el cual suele proporcionar primates a organizaciones de investigación científica, según la universidad.

De momento se desconoce quién transportaba los monos o cuál era su destino final.

En un video se puede ver a los monos desplazándose en medio de la hierba alta a un costado de la autopista interestatal 59, a pocos kilómetros al norte de Heidelberg, Mississippi. 

