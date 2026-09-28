Trump preguntó a Xi Jinping si quiere comprar armas de EE.UU.

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Trump preguntó al presidente chino Xi Jinping si le gustaría comprar armas estadounidenses, declaró el domingo el embajador de Estados Unidos en China.

Oferta de armas de Trump a China

David Perdue afirmó que Trump planteó la posibilidad de vender armas de Estados Unidos a su rival geopolítico en ascenso, una oferta poco probable que, de concretarse, trastocará generaciones de política estadounidense hacia China y Taiwán y expondrá tecnología de Estados Unidos a un posible adversario. Perdue, en declaraciones a Shannon Bream en el programa "Fox News Sunday" días después que Trump recibiera a Xi para una visita de Estado en Washington, no precisó cuándo se hizo la oferta.

Perdue afirmó el domingo que Trump, un republicano, ha restado importancia a las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán desde hace mucho tiempo —que han provocado protestas de Beijing durante años— presentándolas como sólo una de las muchas ventas que Washington realiza en todo el mundo —e incluso le preguntó a Xi si está interesado en comprar armas estadounidenses.

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Ventas de armas a Taiwán y presión china

Bream citó preocupaciones de legisladores republicanos y demócratas por los paquetes de ayuda y los pedidos de armas retrasados para Taiwán, la democracia autogobernada, para defenderse de la amenaza de China de invadir la isla. Bream preguntó si Estados Unidos está negándole apoyo a Taiwán para apaciguar al presidente chino, quien visitó a Trump la semana pasada.

Perdue rechazó esa insinuación y sostuvo que Trump "es tan firme con Taiwán como he visto a cualquiera" y que le ha vendido muchas armas. Perdue también señaló que Trump y Xi siguen hablando sobre futuras ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán.

"Pero el presidente Trump sigue diciendo: 'Oigan, nosotros vendemos armas a otras personas en todo el mundo'", manifestó Perdue. "De hecho, en un momento le preguntó al presidente Xi si le gustaría comprar algunas".

Estados Unidos está obligado por sus propias leyes a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse. Aunque no reconoce a Taiwán como país, Estados Unidos es el principal respaldo informal de la isla y su proveedor de armas. Pero varios líderes de Estados Unidos han dejado en la ambigüedad si se comprometerán a usar la fuerza militar para defender al aliado de Estados Unidos en caso de que China invada.

China ha presionado a Washington para que detenga las ventas de armas, de manera más destacada durante una cumbre previa en mayo entre Trump y Xi en Beijing. Tras esa reunión, Estados Unidos pausó la venta de un paquete récord de 14.000 millones de dólares —y Trump describió las ventas de armas a Taiwán como una "muy buena ficha de negociación" con China.

En sus conversaciones privadas en la Casa Blanca la semana pasada, Xi presionó a Trump para que se opusiera a la independencia de Taiwán, según medios estatales chinos.

En Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, no confirmó las declaraciones de Perdue cuando se le preguntó sobre el tema el lunes. Pero dijo a los reporteros que China siempre ha fortalecido sus capacidades de defensa nacional en función de sus necesidades y que está comprometida con mantener la paz y la estabilidad mundiales.