Dejó a medias construcción de alberca; lo acusan de fraude

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), a través de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Sergio "N", de 55 años de edad, por el probable delito de fraude específico, en el municipio de Ciudad Valles.

El mandamiento judicial fue librado por un Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, Sala Sede Ciudad Valles, y ejecutado por agentes de la Policía de Investigación (PDI), en la colonia Las Águilas, en dicho municipio.

De acuerdo con los hechos investigados, el 20 de julio de 2020, el señalado habría celebrado un contrato con la parte ofendida para la construcción de una alberca. Como parte del acuerdo, recibió inicialmente 20 mil pesos y, posteriormente, diversas cantidades de dinero en efectivo, además de material para construcción, como pago por la obra.

En total, lo entregado habría ascendido a más de 164 mil 416 pesos. Sin embargo, el 14 de mayo de 2021, el señalado presuntamente abandonó los trabajos sin concluir la obra.

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Sergio "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere e ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, donde continuará el procedimiento legal correspondiente.