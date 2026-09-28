Corea del Sur atribuye explosiones a minas norcoreanas en frontera

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Corea del Norte probablemente plantó las minas terrestres que hirieron a tres soldados surcoreanos la semana pasada a lo largo de la fuertemente fortificada frontera que separa a ambos países, indicó el lunes el ejército de Corea del Sur. La conclusión preliminar podría aumentar aún más las tensiones entre los vecinos rivales.

Investigación militar confirma minas norcoreanas en frontera

El Estado Mayor Conjunto del Sur anunció la conclusión preliminar tras inspeccionar el lugar junto con el Mando de Naciones Unidas, liderado por Estados Unidos.

Las relaciones entre las Coreas se han deteriorado drásticamente en los últimos años en medio de la aceleración del programa de armas nucleares de Corea del Norte y el colapso de la diplomacia encabezada por Estados Unidos destinada a resolver el enfrentamiento nuclear.

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Tres oficiales militares surcoreanos resultaron heridos en dos explosiones consecutivas el 21 de septiembre cerca de la línea de demarcación militar (MDL) en la sección occidental de la Zona Desmilitarizada (DMZ), una zona de amortiguamiento fronteriza fuertemente fortificada entre las Coreas.

Las explosiones ocurrieron durante una operación para establecer una ruta de patrullaje a través de un área que rara vez había sido visitada durante décadas, de acuerdo con funcionarios. La ruta estaba destinada a permitir futuras inspecciones con el Mando de la ONU luego que Corea del Sur detectara "cambios en el terreno" el año pasado que pudieron haber sido resultado de la colocación de minas por parte de Corea del Norte.

Autoridades surcoreanas señalaron inicialmente que las explosiones parecían haber sido causadas por minas, pero no las atribuyeron a Corea del Norte.

"Responsabilizaremos plenamente a Corea del Norte"

Kwon Dae-won, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, dijo que había una "posibilidad muy alta" de que minas norcoreanas causaran las explosiones, que ocurrieron a unos 10 metros (11 yardas) al sur de la línea de demarcación militar.

Indicó que no había registro de que fuerzas surcoreanas o aliadas hubieran colocado minas en el área densamente vegetada. Marcas de explosión, escombros y lo que parecía ser una tercera presunta mina norcoreana en el lugar también apuntaban al Norte, dijo.

Si la investigación final llega a la misma conclusión, Kwon dijo: "Responsabilizaremos plenamente a Corea del Norte de esto. Nuestro ejército tomará medidas apropiadas y correspondientes". No dio más detalles.

Corea del Norte ha negado responsabilidad por numerosos incidentes anteriores atribuidos a ella por Seúl y describió las acusaciones como complots para avivar el sentimiento anti-Pyongyang.

El último incidente ocurrió más de una década después que Corea del Sur culpara a su vecino del Norte por explosiones de minas terrestres que mutilaron a dos soldados surcoreanos y elevaron drásticamente las tensiones entre los países en agosto de 2015.

El Estado Mayor Conjunto detalló que el análisis forense detectó TNT y sustancias marrones no identificadas en un casco antibalas, chalecos protectores y fusiles pertenecientes a soldados involucrados en la operación. La ausencia de fragmentos metálicos o metralla indicó que minas surcoreanas o aliadas no causaron las explosiones, dijo.

Las explosiones ocurrieron después que el comandante del batallón que lideraba el equipo de 18 miembros decidiera terminar la misión y retirarse porque la unidad estaba demasiado cerca de la línea de demarcación, indicó el Estado Mayor Conjunto.

La primera explosión ocurrió cuando un soldado dio un paso adelante al momento en que el equipo se preparaba para retirarse. Una segunda siguió poco después cuando el comandante y un oficial de inteligencia se acercaron al soldado herido.

Algunos soldados dijeron que vieron lo que parecía ser una tercera mina norcoreana cuando se retiraban a un área segura, desde donde las tropas fueron evacuadas por aire para tratamiento y exámenes médicos.

Fortificaciones y tensiones en la Zona Desmilitarizada

Norcorea ha estado reforzando fortificaciones fronterizas

La DMZ, que tiene 248 kilómetros (155 millas) de largo y 4 kilómetros (2,5 millas) de ancho, es una de las fronteras más fuertemente fortificadas del mundo. Se estima que 2 millones de minas están enterradas en y alrededor de la zona, que también está custodiada por cercas de alambre de púas, trampas para tanques y tropas de combate en ambos lados.

La zona es un legado de la Guerra de Corea de 1950-53, que terminó con un armisticio en lugar de un tratado de paz.

En los últimos meses, Corea del Norte ha añadido minas, barreras antitanque y otras fortificaciones de primera línea. La actividad ha alimentado la preocupación en Corea del Sur sobre la creciente presencia de soldados norcoreanos cerca de la DMZ.

Corea del Sur realizó disparos de advertencia en abril de 2025 después que un grupo de soldados norcoreanos cruzara la línea de demarcación en la sección oriental de la DMZ. Los soldados se retiraron luego que Corea del Sur transmitiera advertencias de audio y realizara los tiros, y no hubo intercambio de fuego.

En junio de 2024, tropas norcoreanas cruzaron la frontera tres veces, lo que llevó a Corea del Sur a realizar tiros de advertencia.

Las minas norcoreanas ocasionalmente han sido arrastradas a Corea del Sur por ríos crecidos, matando o hiriendo a civiles.

Tras las explosiones de minas de 2015, las Coreas intercambiaron amenazas, realizaron demostraciones de armas y reanudaron las transmisiones de propaganda fronteriza. Días de conversaciones finalmente las alejaron del borde. Corea del Norte emitió una vaga expresión de pesar por las heridas de los soldados sin aceptar claramente la responsabilidad.

Norcorea ha rechazado ofertas de conversaciones

Las explosiones de la semana pasada ocurrieron al tiempo que el gobierno liberal de Corea del Sur buscaba ayudar a reactivar la diplomacia entre Pyongyang y Washington como parte de esfuerzos más amplios para reducir las tensiones en la península coreana.

Desde principios de 2024, Corea del Norte ha adoptado una postura cada vez más de línea dura hacia Corea del Sur, declarando a su vecino un enemigo permanente y avanzando para abandonar el concepto de un Estado compartido en favor de un sistema hostil de "dos Estados".

Corea del Norte ha intensificado las tensiones con una serie de demostraciones militares este mes, incluidos lanzamientos de misiles balísticos de corto alcance, ejercicios de misiles y artillería con fuego real, y la puesta en servicio de un nuevo buque de guerra. El mandatario Kim Jong Un ha seguido exhibiendo su programa nuclear en expansión a pesar de los llamados de Estados Unidos para reactivar la diplomacia.

El mes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump redujo un importante ejercicio militar con Corea del Sur en un aparente esfuerzo por reiniciar la diplomacia con Kim, quien considera tales maniobras como ensayos para una invasión.

Corea del Norte hasta ahora ha rechazado el acercamiento de Trump. Señala que Washington primero debe abandonar su "política hostil" —un término que Pyongyang utiliza principalmente para describir las sanciones lideradas por Estados Unidos y los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur— y abandonar la desnuclearización como condición previa para las conversaciones.