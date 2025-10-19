logo pulso
Reformista presidirá el KMT de Taiwán

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
Reformista presidirá el KMT de Taiwán

Taipei, Taiwán.- El principal partido de oposición de Taiwán, el Partido Nacionalista, eligió a una exlegisladora como su nueva presidenta el sábado en una elección competitiva empañada por acusación de injerencia de China.

Por un amplio margen, Cheng Li-wun, la única mujer en la contienda y que se posicionó como reformista, derrotó al exalcalde de Taipéi, Hau Lung-bin, y otros cuatro candidatos que competían por el liderazgo del partido, que mantiene una buena relación con China.

Los Nacionalistas, también conocidos como el KMT, mantienen una fuerte influencia política en Taiwán a pesar de haber perdido tres elecciones presidenciales consecutivas frente al gobernante Partido Progresista Democrático, que se inclina hacia la independencia.

El KMT tiene suficientes escaños para formar un bloque mayoritario con sus aliados en la legislatura y sobrevivió a dos elecciones de revocación hace apenas unos meses, provocadas por preocupaciones sobre sus legisladores al aprobar cambios que se consideraban como una disminución del poder del ejecutivo y favorecían a China, que consideraba a la isla como su propio territorio.

Programada para asumir el cargo en noviembre, Cheng podría influir en cómo Taiwán maneja su relación con Beijing y otras políticas clave, así como en asuntos políticos nacionales e internacionales. También anclará al partido en las elecciones locales de 2026. Es probable que el KMT también presente un candidato que desafíe al DPP del presidente Lai Ching-te en la contienda de 2028.

En una conferencia de prensa después de su victoria, la segunda presidenta electa del partido dijo que los nacionalistas defenderán los principios de igualdad, respeto y beneficios mutuos en el manejo de las relaciones exteriores.

