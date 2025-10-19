Hutíes asaltan una instalación de ONU

El Cairo, Egipto.- Rebeldes hutíes respaldados por Irán tomaron por asalto el sábado una instalación de la ONU en Saná, la capital de Yemen, informó un funcionario del organismo, pero se informó que todo el personal estaba a salvo.

Jean Alam, portavoz del coordinador residente de la ONU para Yemen, señaló que las fuerzas de seguridad hutíes ingresaron al complejo del organismo mundial en Saná. Dijo a The Associated Press que, en el momento del asalto, había 15 miembros del personal internacional de la ONU en la instalación, y que “según la información más reciente, todo el personal en el complejo está a salvo y localizado, y se ha puesto en contacto con sus familias”.

Los rebeldes también asaltaron oficinas de la ONU en Saná el 31 de agosto y detuvieron a 19 empleados, según la ONU. Posteriormente liberaron al subdirector de la oficina de la UNICEF en el país, pero aún retienen a más de 50 personas, entre ellas, muchos vinculados con grupos de ayuda, la sociedad civil y la ahora cerrada embajada de EU en Saná.

“Las Naciones Unidas están tomando todas las medidas necesarias y están en contacto con las autoridades y contrapartes pertinentes para garantizar la seguridad de todo el personal y la propiedad”, afirmó Alam.

Otro funcionario de la ONU, que declaró bajo condición de anonimato para hablar sobre el asalto, dijo que el edificio está operado por la ONU. El personal pertenece a distintas agencias del organismo internacional, como el Programa Mundial de Alimentos, la UNICEF y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, indicó el funcionario.

Los hutíes han alegado que los empleados de la ONU detenidos en agosto eran espías, algo que el organismo mundial y otros niegan.