Registra Cuba 59 feminicidios en el año

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La Habana.- Las activistas de la plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmaron este martes otro asesinato machista, el segundo ocurrido en Cuba en los últimos dos días, y con éste suben a 59 los feminicidios reportados en lo que va de 2026 en la isla, según los datos compilados por EFE.

La víctima de este nuevo caso es Yasmina Ruano González, de 32 años, quien murió el pasado lunes 9 de noviembre presuntamente a manos de su pareja, en su casa, ubicada en el reparto 26 de Julio de la ciudad Nueva Gerona, en el municipio especial Isla de la Juventud, detalló el informe de AT divulgado en las redes sociales.

El suceso se produjo en presencia del hijo de la mujer asesinada -de entre 6 y 8 años- quien queda "en situación de desamparo agravado porque su padre no vive en Cuba", relatan las feministas.

Por ello consideran que el pequeño necesita "atención psicoemocional especializada, oportuna y sostenida, así como un entorno seguro de cuidado y acompañamiento".

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También dijeron que enviaron sus condolencias al hijo y una hija de Yasmina Ruano, haciendolo extensivas a sus familiares, personas allegadas, y la comunidad.