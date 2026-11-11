logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Registra Cuba 59 feminicidios en el año

Por EFE

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Registra Cuba 59 feminicidios en el año
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Habana.- Las activistas de la plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmaron este martes otro asesinato machista, el segundo ocurrido en Cuba en los últimos dos días, y con éste suben a 59 los feminicidios reportados en lo que va de 2026 en la isla, según los datos compilados por EFE.

      La víctima de este nuevo caso es Yasmina Ruano González, de 32 años, quien murió el pasado lunes 9 de noviembre presuntamente a manos de su pareja, en su casa, ubicada en el reparto 26 de Julio de la ciudad Nueva Gerona, en el municipio especial Isla de la Juventud, detalló el informe de AT divulgado en las redes sociales.

      El suceso se produjo en presencia del hijo de la mujer asesinada -de entre 6 y 8 años- quien queda "en situación de desamparo agravado porque su padre no vive en Cuba", relatan las feministas.

      Por ello consideran que el pequeño necesita "atención psicoemocional especializada, oportuna y sostenida, así como un entorno seguro de cuidado y acompañamiento".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      También dijeron que enviaron sus condolencias al hijo y una hija de Yasmina Ruano, haciendolo extensivas a sus familiares, personas allegadas, y la comunidad.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Mayor accidente de tráfico en Bulgaria deja 12 muertos
        Mayor accidente de tráfico en Bulgaria deja 12 muertos

        Mayor accidente de tráfico en Bulgaria deja 12 muertos

        SLP

        EFE

        Además, hay 50 heridos de casi noventa vehículos involucrados, según han informado las autoridades locales

        UNRWA alerta colapso sanitario en Gaza
        UNRWA alerta colapso sanitario en Gaza

        UNRWA alerta colapso sanitario en Gaza

        SLP

        EFE

        La directora de UNRWA en España advierte sobre la crisis sanitaria en Gaza tras años de conflicto y bloqueo.

        Zelenski pide a Trump cambiar táctica para presionar a Rusia
        Zelenski pide a Trump cambiar táctica para presionar a Rusia

        Zelenski pide a Trump cambiar táctica para presionar a Rusia

        SLP

        EFE

        Dinamarca entregará defensa aérea y drones en nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania.

        León XIV insta a proteger a los más vulnerables
        León XIV insta a proteger a los más vulnerables

        León XIV insta a proteger a los más vulnerables

        SLP

        AP

        Cerca de 2.5 millones de personas estuvieron en la primera misa del pontífice en Argentina