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Registran octavo día de violencia en Albania

Policía usa gas lacrimógeno y cañones de agua para reprimir las protestas

Por AP

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Registran octavo día de violencia en Albania
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      TIRANA, Albania.- La policía disparó gas lacrimógeno y utilizó cañones de agua para hacer retroceder a los manifestantes el martes, en el octavo día consecutivo de violentas protestas antigubernamentales en la capital albanesa, Tirana.

      Estudiantes de secundaria y universitarios que exigen matrículas más bajas, una mayor inversión estatal en educación y un mayor combate a la corrupción se han sumado a un movimiento antigubernamental más amplio que pide la dimisión del primer ministro socialista Edi Rama.

      Desde hace días, los manifestantes han arrojado piedras, bengalas, bombas incendiarias y fuegos artificiales contra la policía, que ha utilizado palos, cañones de agua y gas lacrimógeno para repeler a los descontentos.

      Albania es uno de varios países europeos que viven protestas por el aumento de los costos del combustible, el deterioro de las escuelas, la falta de servicios públicos y la escasez de vivienda, entre ellos Francia e Italia. En España y Portugal han surgido campamentos de tiendas para protestar por la falta de vivienda, mientras que también se estaban planificando una concentración y una protesta en Grecia para la noche del martes y el miércoles.

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      En Albania, las protestas más recientes se producen tras meses de concentraciones organizadas por el llamado movimiento Flamingo, lanzado en oposición a un desarrollo turístico de lujo en la costa sur vinculado a una firma de inversión fundada por Jared Kushner, el presidente estadounidense Donald Trump.

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