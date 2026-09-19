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Miles marchan en defensa de la República Islámica

Es la mayor manifestación organizada por el gobierno iraní

Por AP

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Miles marchan en defensa de la República Islámica
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      Teherán, Irán.- Miles de voluntarios para defender la República Islámica desfilaron por Teherán, días antes del comienzo de una campaña de entrenamiento militar de civiles en medio de la guerra con Estados Unidos.

      Entre gritos de "Muerte a Estados Unidos" y "Jameneí, Jameneí", los voluntarios del movimiento estatal ´Janfada´ (Sacrificio por Irán) marcharon en la capital con uniformes militares en medio de un mar de personas que les animaban ondeando banderas de la República Islámica, la Guardia Revolucionaria o Hezbolá.

      Muchos los participantes portaban rifles AK47 o bazucas y circularon jeeps con ametralladoras antiaéreas. También desfilaron drones del país persa, una de sus armas más potentes.

      Entre los participantes se encontraban además grupos de mujeres armadas con rifles AK47 tocadas con el tradicional chador.

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      Por las calles fueron arrastrados ataúdes con las imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, los que los participantes propinaban patadas.

      La televisión estatal Press TV informó que desfilaron además un grupo de yemeníes pertenecientes a los hutíes, aliado de la República Islámica que ha logrado grandes avances militares en el Yemen en los últimos días.

      El desfile forma parte de la campaña ´Janfada´ (Sacrificio por Irán) que comenzó en marzo para reclutar civiles para la defensa del país en el que según el Gobierno se han registrado más de 30 millones de personas y ahora esta iniciativa va un paso más con entrenamientos previstos en los próximos días.

      "Estamos aquí para mostrar que estamos preparados para ser enviados a la primera línea del frente en caso de que haya una guerra", dijo a EFE Amirhosein, un joven de 21 años que participó en el evento.

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