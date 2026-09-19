EU controlará la seguridad en Groenlandia

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Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que tiene un acuerdo con Dinamarca para reforzar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia, luego de meses de amenazar con quitarle la isla por la fuerza a su aliado de la OTAN.

Trump aseveró que este "otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo todas nuestras muchas preocupaciones".

La oficina de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo que el acuerdo será firmado por tres gobiernos la próxima semana durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero que aún se necesita acción parlamentaria de los gobiernos danés y groenlandés antes de que pueda entrar en vigor.

En un comunicado, indicó que "el acuerdo reconoce la soberanía y la integridad territorial" de Groenlandia y Dinamarca y respalda el derecho de ambos pueblos "a la autodeterminación".

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El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo que el acuerdo propuesto beneficia a los tres gobiernos y "reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional".

El acuerdo prohíbe cualquier base no perteneciente a la OTAN en Groenlandia, limita que los adversarios puedan realizar inversiones en Groenlandia, y garantiza que China y Rusia no puedan tener una base en Groenlandia.

El secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó en un comunicado que era un "acuerdo histórico" y una "gran victoria" para Estados Unidos.

"Groenlandia será para siempre parte del área de defensa estratégica de América del Norte y excluirá a cualquier adversario de ella y del área circundante", señaló Rubio. "Este acuerdo aborda de manera permanente y completa nuestras preocupaciones de seguridad nacional en Groenlandia".

Groenlandia, con unos 56,000 habitantes y considerada la isla más grande del mundo, ha ganado importancia estratégica por el aumento de la competencia en el Ártico, el deshielo, que abre nuevas rutas marítimas, y el interés por sus recursos minerales, incluidos materiales críticos.