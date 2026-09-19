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Descubren en Bolivia nueva especie de felino

Por AP

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Descubren en Bolivia nueva especie de felino
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      Washington.- Un equipo internacional de científicos identificó una nueva especie de felino silvestre en los bosques nublados de los Yungas de Bolivia, un hallazgo que supone la primera descripción científica de una nueva especie de gato salvaje en más de un siglo.

      La especie, bautizada como Leopardus tilcayo o gato tilcayo, fue identificada mediante el análisis de ADN de ejemplares históricos conservados en museos y de muestras de animales vivos, de acuerdo con National Geographic.

      Los investigadores determinaron que lo que hasta ahora se consideraba un único grupo de felinos ampliamente distribuido está compuesto por al menos cinco especies diferentes. El estudio, publicado en la revista científica Current Biology, fue realizado por un equipo internacional que incluye al científico Eduardo Eizirik, al investigador Jonas Lescroart y a la exploradora de National Geographic Paola Nogales Ascarrunz.

      El gato tilcayo es un pequeño felino que mide aproximadamente 46 centímetros desde la cabeza hasta el final del cuerpo y pesa cerca de 1,4 kilos, menos que un gato doméstico promedio. Se distingue de sus parientes, las oncillas, por sus manchas de mayor tamaño, una cola más larga y delgada y un pelaje de tonalidad más apagada.

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      El animal llegó al centro alrededor de 2017, después de que una familia local que lo mantenía en su vivienda lo entregara para que recibiera cuidados. Nogales Ascarrunz conoció al felino mientras colaboraba como voluntaria en el santuario.

      El nombre científico Leopardus tilcayo rinde homenaje a las comunidades locales que encontraron y cuidaron al animal.

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