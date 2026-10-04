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Renuncia director de prisiones tras ejecución fallida

Tennessee no ha podido ejecutar a dos reclusos condenados a muerte

Por AP

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Renuncia director de prisiones tras ejecución fallida
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      Tennessee.- El director del sistema penitenciario de Tennessee renunció tras la fallida ejecución de Christa Pike, una mujer sentenciada a muerte por torturar y matar a una compañera en 1995 cuando tenía 18 años.

      El comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, Frank Strada, dejará el cargo este mes, anunció el sábado el gobernador Bill Lee. 

      Fue la segunda vez desde mayo que Tennessee no ha podido ejecutar a un recluso condenado a muerte.

      El gobernador también anunció que el exfiscal federal Ed Stanton encabezará una revisión de lo ocurrido en la cámara de ejecución. Stanton fue previamente nombrado para realizar una revisión después de que Lee canceló una ejecución diferente; en ese caso, comprobó que Tennessee no había cumplido con su propio proceso de inyección letal.

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      Strada señaló en un comunicado que apartarse del cargo "es lo mejor para los intereses" de los habitantes de Tennessee mientras se lleva a cabo la revisión. El estado no logró ejecutar a Pike pese a administrarle dos dosis del fármaco pentobarbital.

      "Creo que esta revisión es totalmente apropiada y necesaria, y espero hacer todo lo posible para ayudar a determinar exactamente lo que ocurrió", indicó Strada.

      Pike, ahora de 50 años, tenía 18 años cuando ella y su novio torturaron y mataron a una compañera de clase, Colleen Slemmer, en un ataque de celos en 1995. Más tarde se convirtió en una de las mujeres más jóvenes en ser enviada al corredor de la muerte.

      No hubo una respuesta de los abogados de Pike el sábado para una actualización sobre su condición en un hospital. Habían revelado el viernes que estaba conectada a un respirador e inconsciente en las horas posteriores al intento de ejecución y que el personal del hospital intentaba eliminar de su sistema las dos dosis de pentobarbital.

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