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Brandon Miller guía victoria de Hornets sobre Miami Heat en Charlotte

Charlotte sufrió una derrota histórica 128-81 ante Atlanta, la quinta peor en su historia.

Por AP

Octubre 24, 2026 08:07 p.m.
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Brandon Miller guía victoria de Hornets sobre Miami Heat en Charlotte
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      CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Brandon Miller anotó el sábado 34 puntos y los Hornets de Charlotte vencieron 115-110 al Heat de Miami, que sigue sin ganar, recuperándose de una de las peores derrotas en la historia de la franquicia la noche anterior.

      Hornets sufren derrota histórica ante Atlanta

      Charlotte sufrió una derrota 128-81 ante Atlanta el viernes en su partido inaugural en casa, la quinta más abultada en la historia de la franquicia. Miller falló 12 de 14 intentos de tiro de campo y 10 de 11 triples en una actuación de seis puntos, que llegó cuatro días después de que firmara una extensión de contrato por cinco años y 209 millones de dólares.

      Dennis Schroder sumó 25 puntos, Naz Reid aportó 23 y Grayson Allen 20 para Charlotte (2-1).

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      Rendimiento de Giannis Antetokounmpo en Miami Heat

      Giannis Antetokounmpo se quedó en 14 puntos —más de 20 menos que los 35,5 por partido que promedió en sus dos primeros encuentros tras su traspaso desde los Bucks de Milwaukee en una de las mayores operaciones del receso de temporada de la NBA.

      Los Hornets encestaron 16 de 43 el sábado. Cinco de esos triples impulsaron una racha de 24-7 en el tercer cuarto que les dio el control del partido.

      Mitchell lideró a Miami con 22 puntos; Adebayo añadió 20, Larsson 15 y Klay Thompson 14.

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